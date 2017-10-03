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Hatay'da PYD'li 6 terörist yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/PYD şüphelisi 6 kadın gözaltına alındı.

  • AA
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Bir ihbarı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları 27 C 0062 plakalı hafif ticari aracı Kırıkhan Topboğazı mevkisinde durdurdu. Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu tespit edildi.

Araç sürücüsü F.D (27) gözaltına alan güvenlik güçleri, yabancı uyrukluların kimlik kontrollerini yaptı. Bu kişiler arasındaki terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 6 kadın da gözaltına alınarak terörle mücadele ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan Suriye uyruklu 11 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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