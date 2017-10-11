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Hatay'da sağanak yağış etkili olmaya devam edecek

Hatay'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçelerinde süren sağanağın etkisini artırması bekleniyor.

  • AA
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Hatay'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hatay radarından alınan son bilgilere göre Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın ilerleyen saatlerde etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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