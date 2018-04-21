Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay'da sağanak yağış sel getirdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikleti ile sel sularına kapılan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtardı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağış sele neden oldu. Motosikleti ile sel sularına kapılan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

MAHSUR KALANLAR OLDU

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağanak yağıştan dolayı bazı ev ve iş yerlerini su basarken vatandaşlar ise araçlarıyla birlikte sele dönüşen yağmur sularının ortasında mahsur kaldı.

Yaklaşık bir saat aralıksız yağan sağanak yağış dolayısıyla maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sel sularında mahsur kalanların yardımına koştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA