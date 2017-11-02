Hatay’da sağlık çalışanı hasta yakınları ile çıkan kavgada yaralandı
Hatay’da hastanenin acil bölümünde çalışan hasta bakıcı, hasta yakınları ile çıkan kavgada bıçakla yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Devlet Hastanesi acil bölümünde, hasta bakıcı Barış Ceyran (39) ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ceyran, darp edildi ve bacağından iki yerden bıçaklandı.
Çalıştığı hastanede ayakta tedavi gören Ceyran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışan hasta yakını zanlılar Y.E.F, H.C.P ve Ö.F.G gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muhabir : Hüseyin YıldızYayınlayan : Emine Dalfidan 20:55 02/11/17
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