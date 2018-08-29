Hatay'da silahlı kavga: 4 ölü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde husumetli iki aile arasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında 27 Ağustos'ta Aşkarbeyli Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden, durumu ağır olan Mustafa Y, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumları hafif olan diğer 3 yaralının tedavisinin ise İskenderun Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
Olay sonrası kaçan Hakan Y'nin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin başlattığı çalışmalar da sürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.
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