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Hatay'da silahlı kavga: 4 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde husumetli iki aile arasında 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında 27 Ağustos'ta Aşkarbeyli Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden, durumu ağır olan Mustafa Y, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumları hafif olan diğer 3 yaralının tedavisinin ise İskenderun Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Hakan Y'nin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin başlattığı çalışmalar da sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

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