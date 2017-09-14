Hatay’da sınır bölgesine obüs sevkiyatı! Hatay’ın Suriye sınırındaki karakollara 4 obüs ve asker sevkiyatı yapıldı. Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına son birkaç aydır çok sayıda asker sevk edilmişti.