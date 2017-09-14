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Hatay’da sınır bölgesine obüs sevkiyatı!

Hatay’ın Suriye sınırındaki karakollara 4 obüs ve asker sevkiyatı yapıldı. Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına son birkaç aydır çok sayıda asker sevk edilmişti.

  • İHA
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Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına topçu bataryaları ile komando birlikleri sevk ediliyor.

Son birkaç aydır Suriye sınırına yapılan mühimmat sevkiyatlarının yanında bugün akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesinde personel takviyesi ve 4 obüs Suriye sınırına sevk edildi.

Kent merkezinden geçen tırlar üzerindeki obüsler, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına konuşlandırıldığı öğrenildi.

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