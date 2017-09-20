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Hatay’da sınıra askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderdiği araçların Hatay’a sevkiyatı sürüyor.

  • İHA
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TSK’nın çeşitli birliklerinden karayolu ile gönderdiği tanklar Hatay’a ulaştı. Askeri tırlar ile Hatay’a gönderilen tankların Ahmet Tor Kışlası’nda konuşlandığı öğrenildi. Ahmet Tor Kışlasında konuşlandırılan tankların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderileceği belirtildi.

Askeri araç ve personel sevkıyatının devam etmesi bekleniyor.

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