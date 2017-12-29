Hatay’da sınıra askeri sevkiyat sürüyor
Hatay'da, sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı sürüyor.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay’a gelen zırhlı askeri araçlar, İskenderun Demiryolu İstasyonuna ulaştı.
Vagonlar üzerindeki zırhlı araçlar, alınan güvenlik önlemleri dahilinde askeri personeller tarafından indirildi. İskenderun Demiryolu İstasyonuna ulaşan askeri araçların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
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