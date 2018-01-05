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Hatay’da soba zehirlenmesi: 1 ölü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi hastanede tedavi altına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İskenderun Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Reşat Canlı (66) ve Zehra Canlı (64) çifti dün akşam evlerinde ısınmak için kömür sobası yaktı. Gün içerisinde Reşat ve Zehra Canlı çiftinin evden çıkmadıklarını fark eden komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen ses gelmeyince durumdan şüphelenerek kapıyı kırarak içeri girdi. 

Canlı çiftinin hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Reşat Canlı’nın öldüğü, Zehra Canlı’nın ise halen nabzının attığı tespit edildi.

Zehra Canlı, yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Zehra Canlı’nın Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. 

 

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