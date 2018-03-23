Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, 2 torunu hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, 2 torunu hastaneye kaldırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarımazı Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Gökoğlu, annesi Emine Gökoğlu (70) ile çocukları Ebubekir (6) ve Fatih Gökoğlu'nun (12) hareketsiz yattığını fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede aile bireylerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit etti.

İlk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile bireylerinden Emine Gökoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan Ebubekir ve Fatih Gökoğlu'nun tedavileri sürüyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım´dan S-400 açıklaması

Başbakan Yıldırım´dan S-400 açıklaması

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

Bu görüntüler ancak Afrika'da olur

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA