Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, 2 torunu hastaneye kaldırıldı

Sarımazı Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Gökoğlu, annesi Emine Gökoğlu (70) ile çocukları Ebubekir (6) ve Fatih Gökoğlu'nun (12) hareketsiz yattığını fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede aile bireylerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit etti.

İlk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile bireylerinden Emine Gökoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan Ebubekir ve Fatih Gökoğlu'nun tedavileri sürüyor.