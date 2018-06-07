Hatay'da Suriye uyruklu 3 PKK'lı terörist yakalandı
Hatay'da Suriye uyruklu 3 PKK/PYD mensubu sınırda görev yapan Türk askeri tarafından yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 3 PKK/PYD mensubu Suriye sınırında görev yapan Türk askeri tarafından yakalandı. Terör örgütü üyesi olduğu belirtilen M.A (37), M.Ö. (39) A.Y.'nin (32) güvenlik güçlerince yapılan sorgulamada 7 yıldan beri örgütte oldukları belirlendi. 3 PKK/PYD üyesinin Afrin operasyonu sırasında Türk askerlerine karşı savaştığı belirlendi. Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şahıslar adliye sevk edildi.
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