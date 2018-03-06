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Hatay'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG propagandası yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yapan, terör örgütü üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda basın açıklaması düzenleyen, terör örgütü oluşumları içerisinde bulunan ve örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin Samandağ ilçesinde belirlenen adreslere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda aralarında eski CHP Samandağ İlçe Başkanı İbrahim A'nın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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