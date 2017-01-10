Hatay'da toprağa gömülmüş halde silah bulundu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri toprağa gömülü 1 kalaşnikof ile 4 av tüfeği buldu.
- AA
Alınan bilgilere göre, Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Derekuyu Mahallesi'ndeki tarlada arama yaptı.
Ekipler, tarlayı kazarak toprağın altına gömülü 1 kalaşnikof ile 4 adet av tüfeği ele geçirdi.
Silahlar incelenmek üzere İlçe Jandarma komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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