Hatay'da yapılan kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltın alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tarihi alanda kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
- AA
İlçeye bağlı Balarmudu Mahallesi eski kale mevkisindeki tarihi alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 farklı noktada her biri yaklaşık 8 metre derinliğinde kazı yapan A.K. (27), H.Y. (37) ve K.U. (36) isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Daha önce aynı suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen şahıslar, savcılığa sevk edildi.
Operasyonda bulunan jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve balyoz ile yaşam malzemelerine el konuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.