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Hatay'da yola kontrolsüz çıkan tıra yolcu otobüsü çarptı: 9 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen tıra yolcu otobüsünün çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, sabah saatlerinde Azganlik Mahallesi'ndeki D-90 Karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Lütfü Y. yönetimindeki 31 ZP 7229 plakalı tır yola kontrolsüz çıktı. Kontrolsüz yola çıkan tıra, İskenderun istikametine giden Fatih A. yönetimindeki 42 KD 599 plakalı yolcu otobüsü çarptı.
 
Adeta can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför Fatih A'yı, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
 
Kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 

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