Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekata destek olmak amacıyla Atatürk Caddesi'nde araçlarıyla bir araya gelen grup, konvoy oluşturdu.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan, Türk bayraklarıyla Mehmetçik'e destek gösterisinde bulunan gruba, çevredekiler de alkışlarıyla eşlik etti.

Konvoydakiler, araçlarıyla ilçede tur attı.