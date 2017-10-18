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Hatay'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hatay'da, Suriye'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekiplerinin, yaklaşık 3 aylık çalışma sonucu Türkiye-Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik geçen hafta Antakya, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.
 
Gözaltına alınan ve aralarında sınır birliğinde görevli uzman çavuş ve eşinin de bulunduğu 2'si kadın 14 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri uzman çavuş, biri kadın 10 zanlı tutuklanırken, aralarında uzman çavuşun eşinin de bulunduğu 4 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Hatay'da, 13 Ekim'de düzenlenen operasyonda Suriye'den yaşa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla aralarında bir uzman çavuş ve eşinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramada 29 sahte Suriyeli tanıtım kartı, bir tabanca, 11 mermi ve bir telsiz ele geçirilmişti.

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