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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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İlçeye bağlı Işıklı mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 36 arazöz, 18 su tankı, 6 dozer, 4 greyder, 4 helikopter, 2 uçak, 11 teknik eleman ve yaklaşık 300 işçiyle müdahelede bulunuldu.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında ilk tespitlere göre 40 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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