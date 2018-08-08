Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kaçak avlanan iki kişiye 41 bin lira para cezası verildi Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yapılan kontrollerde şüpheli araç izine rastlanıldı.