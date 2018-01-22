Hatay’ın Hassa ilçesi Afrin sınırından bulunan Sakız Karakolunda top atışlarının sesleri duyuldu Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde Hatay’ın Hassa ilçesi Yarım Aktepe mevkisinde sınırın sıfır noktasında bulunan Sakız Karakolundan bazı tankların atış yaptığı duyuldu.