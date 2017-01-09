Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hatay’ın Samandağ ilçesinde soba faciası: 3 ölü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Deniz Sitesi’nde oturan Suphi Erenbilge eşi Suat Erenbilge ve 8 yaşındaki kız çocukları Zehra Erenbilge sobadan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sobadan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Sitesi’nde oturan Suphi Erenbilge eşi Suat Erenbilge ve 8 yaşındaki kız çocukları Zehra Erenbilge gece sobayı yakıp uyudular. Sabah kendilerinden haber alamayan komşuları evde, Suphi-Suat çifti ile çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

Diğer odada yatan 11 yaşındaki çocukları Mahmut Erenbilge’nin ise kurutulduğu öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile ambulans ekipleri inceleme yaptı. Suat-Suphi çifti ile kızları Zehra’nın cenazeleri Uzunbağ Mahallesi, Asri Mezarlığında yan yana toprağa verildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa AB'den büyüktür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa AB'den büyüktür

iPhone'un gizli özellikleri

iPhone'un gizli özellikleri

Türkiye'den kardan adam manzaraları

Türkiye'den kardan adam manzaraları

İşte okulların tatil edildiği iller

İşte okulların tatil edildiği iller

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Bakan Işık'tan Başika Kampı açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA