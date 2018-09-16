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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen şölen 17 ülkeden ziyaretçilerin katılımıyla başladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen şölen 17 ülkeden ziyaretçilerin katılımıyla başladı. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma, ' Ay yıldızın içinde akraba, soydaşlar, kardeşlerle buluşmak bize büyük onur verdi' dedi.

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Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisinde  yaptırılan 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız figürü altında organize edilen  etkinliğe 17 ülkeden ziyaretçiler katılıyor.
 
Aileleriyle şölen alanına gelen ziyaretçiler, Selçuklu dönemi  kıyafetleri giyen atlılarla fotoğraf çektirdi.
 
Mehter takımı ve yöresel kıyafetler giyen atlıların gösteri yaptığı  etkinlik, geç saatlerde aba güreşi finalleriyle sona erecek.  
 
Şölene katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, etkinliğin çok anlamlı ve güzel olduğunu söyledi. 
 
Türk milletinin evlatlarının bir bütünün parçaları olduğunu ifade eden  Paşayeva, şöyle konuştu:
 
''Türk milleti olarak birliğe ihtiyacımız var. Çünkü bizim yaşadığımız  bölgede çok büyük oyunlar var. Büyük güçlerin büyük oyunları var. Bu büyük  oyunlara karşı kendimizi koruyabilmemiz, haklarımızı koruyabilmemizin tek yolu  birlikten geçer. O birlik bize güç verir. O yüzden bu gibi etkinlikler, o birlik  ruhunu daha iyi hissetmemize, o birlik bilincini daha iyi kavramamıza vesile  oluyor. O birliğin ne kadar önemli olduğunu bugünkü ve gelecek nesillere daha iyi  anlatmamız lazım."
 
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma da çok mutlu ve gururlu  olduklarını belirterek, "Ay yıldızın içinde akraba, soydaşlar, kardeşlerle  buluşmak bize büyük onur verdi. Bu etkinlikler bizim gücümüzün göstergesidir.  Çünkü bizim tek bir çaremiz var, o da birliğimiz ve beraberliğimiz. Böyle  şölenlerde bütün dünyaya gücümüzü gösteriyoruz.'' dedi.
 
Suriye'nin İdlib kentinde kritik bir süreç yaşandığına işaret eden  Cuma, "Türkiye devleti şu an İdlib'teki 3 milyon insanın koruyucusudur. Bu şölen  de ona destektir." ifadesini kullandı.
 
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Suriye'nin sıfır noktasında  Türkmen buluşması gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu etkinliği, Yayladağı  ilçesinin bir Türkmen yurdu olduğunu haykırmak için düzenlediklerini ve dünyanın  dört bir yanından ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi.           

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