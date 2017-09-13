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Hatay'ta elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik trafosundaki arızayı gidermek için trafoya giren 2 işçi, panoda meydana gelen patlamada yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi'nde bulunan bir trafoda oluşan arızayı gidermeye çalışan elektrik arıza ekibinde görevli Mehmet Y. (25) ile Cemil T.'nin (24) çalıştıkları sırada panoda patlama meydana geldi. Patlama sesi ile birlikte işçilerin yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. 
 
Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından yaralı işçiler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile devlet hastanesine sevk edilip, tedavi altına alındı.

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