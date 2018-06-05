Hava durumu son dakika İstanbul Ankara Meteoroloji hava tahmin raporu

Hava durumu için son dakika geçilen haberde Meteoroloji kritik İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılarının yanında diğer kentlerimizde de yağış uyarısı verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu, yağış var mı İstanbul’da sağanak mı var hava durumu nasıl gibi sorular hemen sorulmaya başlandı. İstanbul hava durumu için araştırma yapanlar ve Ankara ve İzmir içinde son dakika uyarılarını dikkate alan vatandaşlarımız hava durumu için meraklanmaya başladılar. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumuna göre ise salı günününden başlayarak yurdun büyük bir bölümü cumaya kadar sağanak yağışın etkisi altında olacak. Son dakika haberi olarak geçen Meteoroloji yağışları hafta boyunca süreceğini belirtti.Salı günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğusu ile zamanla güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Çankırı'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Artvin'in iç kesimleri, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BU SAATLERE DİKKAT



Sabah saatlerinde İstanbul ve doğusunun, öğleden sonra ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte son radar görüntüsü:



Saatlik hava tahminine göre, İstanbul'da yağış saat 18.00'e kadar etkili olacak.

ANKARA İÇİN SAAT VERDİ



Ankara'da öğleden sonra başlaması beklenen yağışların 15.00-18.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EGE



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı'nın batı kesimleri ile Eskişehir'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bolu ve Düzce, öğle saatlerinden sonra Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Artvin'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU



Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Haziran ayı ile birlikte gelen sıcak hava yerini sağanak yağışa bırakacak. Salı günü ise yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. İstanbul'da hafta sonu güneşli hava etkili oldu. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olsa da yurdun çoğu bölgesinde güneşli hava etkisini gösteriyordu. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumuna göre ise salı günününden başlayarak yurdun büyük bir bölümü cumaya kadar sağanak yağışın etkisi altında olacak.



SICAKLIK EN YÜKSEK 28 DERECE

Meteoroloji hava durumu tahmin haritalarına göre pazartesi Marmara'nın batısında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul bölgesinde hava kapalı olacak. Sıcaklık en yüksek 28 derece olarak ölçülecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege'nin iç bölgeleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gürü gürültülü yağış beklenirken Doğu Karadeniz Bölgesinde ise hava kapalı olacak.

SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Salı günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek. Salı günü Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.

PAZARTESİ

Meteoroloji hava durumu tahmin haritalarına göre Pazartesi Marmara'nın batısında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul bölgesinde hava kapalı olacak. Sıcaklık en yüksek 28 derece olarak ölçülecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege'nin iç bölgeleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gürü gürültülü yağış beklenirken Doğu Karadeniz Bölgesinde ise hava kapalı olacak.

SALI

Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.

İstanbul'da gök gürültülü yağışla beraber hava sıcaklığında da 2 derecelik düşüş bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 26 derece olacak.

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA