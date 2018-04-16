Hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı İstanbul İzmir Ankara hava durumu nasıl

Hava durumu bugün nasıl? İstanbul İzmir Ankara hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı nedir? soruların yanıtlarını araştıranlarn için detaylar habermizide. İstanbul ve çevresinin yarın yağışlı geçmesi bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Havaların ısınmasının ardından güneşli bir haftayı geride bırakan vatandaşlar 'İstanbul hava durumu nasıl' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda 17 Nisan Salı yarın İstanbul ve çevresinde yağışlı bir havanın görülmesi bekleniyor. MGM'den gelen son hava durumu raporuna göre ülke genelinde bugün için yağış beklenmiyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre; yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek. Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Nisan 2018 Pazartesi günü itibariyle İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneilinde hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika açıklamaları...





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.









HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)







İL İL HAVA DURMU RAPORU



MARMARA



Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 26°C



Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu



EDİRNE °C, 24°C



Az bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 20°C



Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu



KOCAELİ °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



EGE



Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 24°C



Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 30°C



Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu



İZMİR °C, 28°C



Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu



MANİSA °C, 31°C



Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 29°C



Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 28°C



Az bulutlu ve açık



K.MARAŞ °C, 26°C



Az bulutlu ve açık



MERSİN °C, 25°C



Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 22°C



Az bulutlu ve açık



ÇANKIRI °C, 22°C



Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 25°C



Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 23°C



Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



KARABÜK °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 15°C



Parçalı ve az bulutlu



ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ARTVİN °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu



TOKAT °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 14°C



Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



BİNGÖL °C, 22°C



Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 14°C



Az bulutlu ve açık



TUNCELİ °C, 23°C



Az bulutlu ve açık



VAN °C, 11°C



Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 26°C



Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR °C, 23°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 23°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 27°C



Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA



Kuzey Ege'de fırtınaya yakın rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5m, Görüş: İyi.



MARMARA



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,0m Görüş: İyi.



AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla güney yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.