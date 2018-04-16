Hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı İstanbul İzmir Ankara hava durumu nasıl
Hava durumu bugün nasıl? İstanbul İzmir Ankara hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı nedir? soruların yanıtlarını araştıranlarn için detaylar habermizide. İstanbul ve çevresinin yarın yağışlı geçmesi bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Havaların ısınmasının ardından güneşli bir haftayı geride bırakan vatandaşlar 'İstanbul hava durumu nasıl' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda 17 Nisan Salı yarın İstanbul ve çevresinde yağışlı bir havanın görülmesi bekleniyor. MGM'den gelen son hava durumu raporuna göre ülke genelinde bugün için yağış beklenmiyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre; yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek. Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Nisan 2018 Pazartesi günü itibariyle İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneilinde hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika açıklamaları...
Hava durumu bugün nasıl? İstanbul İzmir Ankara hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı nedir? soruların yanıtlarını araştıranlarn için detaylar habermizide. İstanbul ve çevresinin yarın yağışlı geçmesi bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Havaların ısınmasının ardından güneşli bir haftayı geride bırakan vatandaşlar 'İstanbul hava durumu nasıl' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda 17 Nisan Salı yarın İstanbul ve çevresinde yağışlı bir havanın görülmesi bekleniyor. MGM'den gelen son hava durumu raporuna göre ülke genelinde bugün için yağış beklenmiyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre; yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek. Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Nisan 2018 Pazartesi günü itibariyle İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneilinde hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika açıklamaları...
İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)
İL İL HAVA DURMU RAPORU
MARMARA
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 24°C
Az bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
K.MARAŞ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
TUNCELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınaya yakın rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla güney yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.