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Hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı İstanbul İzmir Ankara hava durumu nasıl

Hava durumu bugün nasıl? İstanbul İzmir Ankara hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı nedir? soruların yanıtlarını araştıranlarn için detaylar habermizide. İstanbul ve çevresinin yarın yağışlı geçmesi bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Havaların ısınmasının ardından güneşli bir haftayı geride bırakan vatandaşlar 'İstanbul hava durumu nasıl' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda 17 Nisan Salı yarın İstanbul ve çevresinde yağışlı bir havanın görülmesi bekleniyor. MGM'den gelen son hava durumu raporuna göre ülke genelinde bugün için yağış beklenmiyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre; yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek. Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Nisan 2018 Pazartesi günü itibariyle İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneilinde hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika açıklamaları...

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Hava durumu bugün nasıl? İstanbul İzmir Ankara hava durumu Meteoroloji son dakika uyarısı nedir? soruların yanıtlarını araştıranlarn için detaylar habermizide. İstanbul ve çevresinin yarın yağışlı geçmesi bekleniyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Havaların ısınmasının ardından güneşli bir haftayı geride bırakan vatandaşlar 'İstanbul hava durumu nasıl' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda 17 Nisan Salı yarın İstanbul ve çevresinde yağışlı bir havanın görülmesi bekleniyor. MGM'den gelen son hava durumu raporuna göre ülke genelinde bugün için yağış beklenmiyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre; yarın İstanbul ve çevresi yağışlı geçecek. Marmara'da bu hafta kapalı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü İstanbul'un her iki yakasında da puslu bir hava beklenirken cuma günü hem Marmara hem de Karadeniz bölgesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Nisan 2018 Pazartesi günü itibariyle İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneilinde hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika açıklamaları...
 

İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.




HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)



İL İL HAVA DURMU RAPORU

MARMARA

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Az bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAŞ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

TUNCELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınaya yakın rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla güney yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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