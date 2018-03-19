Hava durumu son dakika İstanbul İzmir ve Ankara Meteoroloji uyarıları Şiddetli yağışlar ne kadar sürecek

Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul İzmir ve Ankara'dan Meteoroloji son dakika haberleri neler? Şiddetli yağışlar ne kadar sürecek? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı yağış uyarısı dün akşam itibariyle başladı. Sabah saatlerinde etksini arttırmaya başlayan yağış ve rüzgarın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre, İstanbul bu haftayı yağışlı geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin sayfasına göre, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek. İstanbul hava durumuna ilişkin uyarı yayımlayan Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Hafta sonu güneşli havanın aksine yeni haftada İstanbul'da sağanak yağış hakim olacak. Çarşamba günü hariç, tüm hafta boyunca yağışlı olan İstanbul'da, Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek. İşte Meteoroloji son dakika İstanbul İzmir ve Ankara başta olmak üzere il il hava durumu raporu...







Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Son bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok il haftayı sağanak yağışlı geçirecek. İstanbul hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çarşamba günü hariç diğer günlerde şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul 5 günlük hava durumu raporundaysa, İstanbul'da Güneş yüzünü sadece Çarşamba günü gösterecek.



İSTANBUL HAVA DURUMU







SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Bursa, Aydın, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



METEOROLOJİ'DEN UYARI



Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.





Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise; Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.



Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İL İL HAVA DURUMU RAPORU



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



EDIRNE °C, 15°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ISTANBUL °C, 17°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELI °C, 20°C



Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



TEKIRDAG °C, 14°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege ile zamanla kuzeyi ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 18°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



DENIZLI °C, 22°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



IZMIR °C, 21°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



USAK °C, 17°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 26°C



Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 23°C



Parçalı bulutlu



ISPARTA °C, 17°C



Parçalı bulutlu



MERSIN °C, 23°C



Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 19°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



ESKISEHIR °C, 18°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



KAYSERI °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 23°C



Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 15°C



Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



CORUM °C, 18°C



Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 17°C



Parçalı bulutlu



TOKAT °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 18°C



Az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AGRI °C, 15°C



Parçalı ve az bulutlu



ERZURUM °C, 14°C



Parçalı ve az bulutlu



IGDIR °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN °C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu



DIYARBAKIR °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



GAZIANTEP °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



SANLIURFA °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu