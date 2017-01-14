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Hava gösterisinde savaş uçağı düştü içindeki pilot hayatını kaybetti

Tayland'da çocuklar için yapılan hava gösterisinde savaş uçağı düştü içindeki pilot hayatını kaybetti.

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  • star.com.tr / Gökhan Ertaş
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Tayland'ın güneyindeki Hat Yai Uluslararası Havalimanı'ndaki Çocuk Günü hava gösterisinde yer alan Saab Griben savaş uçağı,yere çakıldı daha sonra patlama duman ve alevler yayıldı. Pilotun kazada öldürüldüğü bildirildi. O görüntüler saniye saniye kaydedildi.

 

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