Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkında açılan davayı görecek olan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 51 sanığın tamamının tahliyesine karar verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aylık rutin tutukluluk değerlendirmesi yapan mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sanıklarda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock bulunmadığına dair yazısı ve dosyaya Hava Kuvvetleri Komutanlığından gönderilen yeni delilleri göz önüne alarak, tutuklu 51 sanığın tahliyelerini kararlaştırdı.

Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılamaya 28 Mart 2017'de başlayacak.

- 43 öğrenci de daha önce tahliye edilmişti

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince de 24 Ocak'ta, savcılığın talebi üzerine, FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verilmişti.

Bu kararla tahliye edilen öğrenci sayısı 94'e çıkarken, 48 öğrencinin tutukluluk hali sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti!

Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti!

Dünyanın en büyük helikopteri

Dünyanın en büyük helikopteri

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA