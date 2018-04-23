Hava Kuvvetleri eski komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subayı FETÖ’cü çıktı

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subayı Binbaşı Abdurrahman Akay FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine konuldu. Ağustos 2017’ye kadar Ünal’ın emir subaylığını yapan Akay, FETÖ ile irtibatını kabul etti.



FETÖ'nün TSK'daki ByLock'u olarak nitelendirilen 'ankesör telefon soruşturması' kapsamında örgütün mahrem yapılanması da çözülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kritik isimler de yakalanmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de 2008 yılından Ağustos 2017'ye kadar eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subaylığını yapan Binbaşı Abdurrahman Akay.



KİLİT İSİMLE BAĞLANTILI



Ünal'ın emekliye ayrılmasının ardından İzmir Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda görevlendirilen ve geçen mart ayında görevden uzaklaştırıldığı öğrenilen Akay, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak” suçundan soruşturulan Akay’ın, darbe girişimi başlamadan hemen önce akşam saatlerinde darbenin aktif isimlerinden olan ve hala Genelkurmay Çatı Davası kapsamında yargılanması devam eden Abdurrahim Aksoy ile Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış ile görüşmesini sağladığı ifade ediliyor.



ANKESÖRDEN GÖRÜŞTÜ



Ayrıca Akay'ın mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlardan arandığının tespit edildiği kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akay, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Akay, sorgusunda, FETÖ ilk irtibatının 2006 yılında olduğu ve tamamen dini duygular ile FETÖ içerisinde bulunduğunu kabul etti.



FETÖ İLE İRTİBATIM VARDI



17-25 Aralık darbe girişiminin ardından ise örgütten koptuğunu savunan Akay, "Yapının TSK'da güçlü olduğu dönemde yabancı dilim iyi olmasına rağmen yurt dışına gönderilmedim, eğitimlerden mahrum bırakıldım. Emir subayları içerisinde sadece benim amir yetkim yoktu. Ben göreve gelince bu değiştirildi. Benden önceki emir subaylarının tüm subaylarına emir verme yetkisi vardı." dedi.



BİZZAT SEÇTİ



Darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın emir subayı olduğunu söyleyen Akay, “Değişik destek kıtalarında görev yaptıktan sonra 2008 yılında korgeneral olan Abidin Ünal’ın emir subaylığına bizzat kendisi tarafından seçildim. Ünal’ın emekli olduğu Ağustos 2017’ye kadar bu görevi yaptım. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı atanınca şu an görev yaptığım yere atandım.” diye konuştu.



DARBE GECESİ İZİNLİYDİM



Darbe girişimi sırasında aktif bir görevinin olmadığını ve İzmir’de yıllık izinde olduğunu kaydeden Akay, “Ben FETÖ/PDY üyesi değilim. Dini duygularla bu yapı içerisinde yer aldım, ancak hiçbir örgütsel faaliyetim olmadı. Bu yapıya mensup olan askerler 15 Temmuz’da aktif rol oynadı. Özellikle benim gibi emir subayı gibi kritik görevlerde bulunan darbe girişimine aktif olarak katıldı. Oysa ben darbe girişimi sırasında yıllık izindeydim. Darbe girişimine katılmadım, kimseye de talimat vermedim.” ifadelerini kullandı.



MUHAFIZ ALAYI İDDİASI



Darbeci Abdürrahim Aksoy ile Muhsin Kutsi Barış’ın görüştürülmesine ilişkin bir talimat vermediğini savunan Akay, bu talimatı verenin 15 Temmuz gecesi öldürülen darbeci Mehmet Akkurt olduğunu öğrendiğini ileri sürdü. Akay, mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefondan arandığını kabul etmedi.



(Yenişafak)