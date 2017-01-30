Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, Genelkurmay Başkanlığında çalıştığı öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecekleri bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 sivilin ise örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları belirtildi.

Bu kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN YARBAYIN OFİSİNDE ARAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, başkentteki ikametinde gözaltına alınan Eskişehir'de görevli bir yarbayın ofisinde ve bazı adreslerde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Eskişehir'de kurulu Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Komutanlığında görevli bir yarbay Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Polis, yarbayın, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Komutanlığındaki ofisinde ve çeşitli adreslerde arama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı. İkisi yarbay, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alınmıştı. Aranan 5 sivilin örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları belirtilmişti.