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Hava Kuvvetleri Komutanlığında 7 subay daha görevden el çektirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığında geçen hafta 672 muvazzaf subay ve astsubayın görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün de 7 subaya görevden el çektirildiği öğrenildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, 23 Mart Cuma günü mesai saati bitiminde 26 pilot, 646 subay ve astsubay görev yaptıkları komutanlıklarda beylik silahları alınarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Görevden alınan personel sayısı 7 subayın daha görevden el çektirilmesiyle 679’a yükseldi. Bugün görevden alınan subaylar arasında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile emekli edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın emir subayı Hava Pilot Binbaşı A.A. da bulunuyor.

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