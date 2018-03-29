Hava Kuvvetleri Komutanlığında 7 subay daha görevden el çektirildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığında geçen hafta 672 muvazzaf subay ve astsubayın görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün de 7 subaya görevden el çektirildiği öğrenildi.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, 23 Mart Cuma günü mesai saati bitiminde 26 pilot, 646 subay ve astsubay görev yaptıkları komutanlıklarda beylik silahları alınarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Görevden alınan personel sayısı 7 subayın daha görevden el çektirilmesiyle 679’a yükseldi. Bugün görevden alınan subaylar arasında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile emekli edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın emir subayı Hava Pilot Binbaşı A.A. da bulunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.