Askerlere, intiharın nedenleri, nasıl önlenebileceği, intihar durumundaki kişilere nasıl yardım edilmesi gerektiği ve hangi destek sistemlerinin sunulması gerektiği konularında bilgi veren Yoğun ve Aslan intihar riski taşıyan kişilere yönelik yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

“Dinleyin, empati gösterin ve sakin olun. Destekleyici ve gözetici olun. Durumu ciddiye alın ve risk derecesini değerlendirin. Önceki girişimleri sorun. İntihar dışındaki olasılıkları araştırın. İntihar planını sorun. Zaman satın alan bir anlaşma yapın (şu vakte kadar intihar etmeyeceğine dair). Diğer destekleri belirleyin. Mümkünse araçları uzaklaştırın. Müdahale edin, diğerlerine haber verin, yardım isteyin.

Şok olmayın paniklemeyin. Her şeyin düzeleceğini söylemeyin. Kişiye istediğini yapma konusunda meydan okumayın. Sorunun önemsiz gözükmesini sağlamayın. Yanlış güven vermeyin. Gizliliğe zarar vermeyin. Kişiyi yalnız bırakmayın.