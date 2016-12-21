Havacı Yarbay: Darbecilere hatalarından dönmeleri için yalvardım

Darbe girişimi gecesi Marmaris'te konaklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk açıklama verdiği, otel Turban Grand Yazıcı otelden ayrıldıktan sonra FETÖ/PDY mensubu askerlerin geldiği Club Turban Grand Yazıcı Otel’de inceleme yapan AK Parti ve MHP’li 7 komisyon üyesi , 15 Temmuz gecesine şahit olan İl ve ilçe yetkililerini müzakere toplantısında dinledi. Komisyon, CHP’li Komisyon üyelerinin katılmadığı programda önce Muğla Valisi Amir Çiçek ardından Muğla İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel, Kara Pilot Albay Murat Bağ, Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Albay Fehmi Şahbaz’ı dinledi.

İlk sözü alan Vali Amir Çiçek, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında kaçan FETÖ/PDY mensubu askerlerin yakalanması ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Yaralanan bir polis memuru ile ilgili anısını paylaşan Vali Çiçek, “ Hastane de yaralı polisleri ziyaret ettik. Bir polis memuru “Sayın valim lütfen izin verin kalkayım gideyim şu hainlerin bulunmasına yardım edeyim” dedi. Polisin bu sözü beni çok duygulandırdı. Marmaris, o gece ve sonrasında güvenlik güçleri ve vatandaşıyla birlikte ülkemize örnek gösterilecek bir dayanışma ruhu göstermiştir” dedi. Komisyona davet edilenler sırayla o gece sonrasında yaşadıklarını anlattı.

HATALARINDAN DÖNMELERİ İÇİN YALVARDIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planlayan darbeci askerlerin bulunduğu helikopterlere yakıt ikmali yaptırmayan Hava Meydanları Harekât Eğitim Komutanı Yarbay Fehmi Şahbaz, o gece yaşananları anlatırken boğazı düğümlendi ve gözyaşlarını tutamadı. Şahbaz, "Hepimiz birbirimizi tanıyacak kadar azdık. Birde devamlı hep beraber göreve gittiğimiz için birbirimizi iyi tanıyoruz. O gece beni arayan komutan , Marmaris'e giden helikopterlere kesinlikle yakıt vermeyin ve onların içinde Yücel var. O onlardan değil ayrı tutamaya çalışın dedi. Bende hemen emrimdeki askerlerime gelecek olan 2 helikoptere yakıt vermiyoruz diye talimat verdim. Tankerleri çalışamaz duruma getirin ayrıca müdahale edeceğiz plastik kelepçe hazırlayın diye tembihledim. Daha sonra arkadaşım Yücel'i aradım ve nerede olduklarını sordum. 20 dakika sonra piste ineceklerini söyledi ve ben dışarı çıktığımda helikopterler piste inmiş içindeki tim hazır vaziyette siper almış bekliyorlardı.Ben Yücel'i aldım dışarı çıktım. Sen ne yapıyorsun ,nasıl bir işe karıştım dedi. Ne oldu abi dedi .Çünkü onunda haberi yoktu. Ve onları engellemek için F-16 uçağının havalandığını ve onları düşüreceğini söyledim. Tanıdığım 2 komutana da yaptığınız işten vazgeçin diye yalvardım. Diğerinin yeni çocuğu olmuştu. Kızının hatırı için ne olur vazgeç diye söyledim. İçlerinde en kararlı operasyonu yöneten Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş vardı . İçeri girdi. "Bu yakıt ikmali neden yapılmıyor" diye çıkıştı. Zeki Albay "komutanım havada uçaklar varmış bizi düşüreceklermiş" dedi. Sönmezateş buna yok bu olamaz hava hakimiyeti bizde gibi bir cevap verdi ve biz o 2 helikoptere yakıt ikmali vermedik" ifadesini kullandı.

Komisyon, birinci gün müzakere toplantısını gece 24.00'de tamamladı. Bugünde otel sahibi iş adamı Serkan Yazıcı ve gazetecileri dinleyecek olan komisyonun çalışmalarını tamamlayıp akşam saatlerinde ilçeden ayrılması bekleniyor.