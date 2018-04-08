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Havalar ısınınca vatandaşlar soluğu Balıklıgöl’de aldı

Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonunu farklı mekanlarda geçirmek isteyen Şanlıurfalılar, soluğu Balıklıgöl’de aldı.

  • İHA
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Havaların ısınmaya başladığı Şanlıurfa’da vatandaşlar hafta sonlarını farklı mekanlarda geçiriyor. Bu mekanların başında ise Şanlıurfa’nın önemli merkezlerinden biri olan Balıklıgöl geliyor. Aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e giden vatandaşlar, hem yeşil alanda zaman geçiriyor hem de balıklara yem atıyor. Balıklıgöl, Şanlıurfalılar olduğu kadar çevre illerden gelen vatandaşların da ilgilisini çekiyor. Turlarla Şanlıurfa’ya gelen yerli turistler, Balıklıgöl platosunda bulunan Hz. İbrahim’in doğduğuna inanılan mağarayı, Urfa Kalesi’ni ve içerisinde balıkların olduğu Balıklıgöl’ü geziyor. Ağaçların altında dinlenmeyi ihmal etmeyen vatandaşlar, Balıklıgöl’ün görülmeye değer bir yer olduğunu dile getirdi.

 

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