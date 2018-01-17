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Havalimanında gözaltına alınan akademisyen mahkemeye çıkarıldı

İsrail polisi tarafından Tel Aviv havalimanında gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin bugün mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

  • AA
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Tekeli'nin sağlık ihtiyaçları başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisi edinildi.

KUDÜS ZİYARETİ SONRASI GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta Kudüs'e yaptığı ziyaret programı sonunda, 15 Ocak'ta İstanbul'a dönüş öncesi Tel Aviv havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin İsrail'de gözaltına alınması önceki gün İstanbul'da protesto edilmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de Tekeli'nin durumunu yakından takip ediyor.

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