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Havaya rastgele ateş açan maganda yakalandı

Adapazarı'nda dün gece belinden çıkardığı tabancayla havaya rastgele ateş eden O.D. (32), yakalandı.

  • DHA
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Olay, Güllük Mahallesi'nde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. O.D. sokakta yürürken, belindeki tabancayı çıkarıp havaya rastgele birkaç el ateş etti. O.D., ardından silahı beline koyup yürümeye devam etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun, bir apartmandaki dairenin pencere camına isabet etti. Evde yaşayanlar gece yarısı, camdan içeriye giren kurşunlarla korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların şikayeti sonrası harekete geçen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin O.D. olduğunu belirledi.


Polis tarafından gözaltına alınan O.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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