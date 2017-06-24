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Sakarya'daki havuz faciasında gözaltına alının firma yetkilisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Akyazı'da, 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan firma yetkilisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan firma yetkilisi K.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.D, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Akyazı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün, Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna serinlemek için giren Gökay Yıldırım (12), Nurullah Ünlütürk (15) ve Mert Kaliç (17) elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya (30) da suya girmişti. Olayda Yıldırım, Ünlütürk, Kaliç ile Mehmet ile Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

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