Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Havuza balıklama atlayıp, başını çarpan Rus turist öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde balıklama atladığı havuzun zeminine başını çarpan Rus turist Sergei Yakovlev (37), yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kemer'in Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus Sergei Yakovlev, dün saat 16.00 sıralarında otelin havuzuna balıklama atlarken, başını zemine çarptı. Kendinden geçen Yakovlev için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sergei Yakovlev'e kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürülen Sergei Yakovlev, kurtarılamadı.
 
Sergei Yakovlev'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nusretiye Camii açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nusretiye Camii açılışını yaptı

Dünyada eşi benzeri olmayan köprü

Dünyada eşi benzeri olmayan köprü

Erdoğan Mısır Çarşısı'nın açılış törenine katıldı

Erdoğan Mısır Çarşısı'nın açılış törenine katıldı

İşte en güzel cuma mesajları

İşte en güzel cuma mesajları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA