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Havuza düşen koyunu kurtarmak isterken kendi boğuldu

Niğde'de sulama havuzuna düşen koyununu kurtarmaya çalışan 48 yaşındaki Kadir Öztürk, boğularak öldü.

  • DHA
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Bor İlçesi'ne bağlı  Kavuklu Köyü Ovacık yolunda 6 metrelik sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak için suya giren Kadir Öztürk'ten haber alınmaması üzerine ailesi yardım istedi. Olay yerine, AFAD, UMKE  ve Niğde itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda sulama havuzunda Kadir Öztürk'ün cesedine ulaşıldı. Öztürk'ün cesedi sudan çıkartılırken koyun kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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