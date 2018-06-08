Hawaii'de 5,2 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın 5 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin yerin 1 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.
Depremin, Kilauea Yanardağı'nın Halema'uma'u kraterinde, yerel saatle 02.44'te meydana gelen kül patlamasıyla ilişkili olduğu bildirildi.
Hawaii'de Kilauea Yanardağı'nın mayıs başında faaliyete geçmesinden bu yana bölgede 9 bin 900 deprem meydana geldi.
En büyük deprem 6,9 şiddetinde 4 Mayıs'ta olmuştu. Aynı gün, halen kül ve lav püskürtmeye devam eden Kilauea Yanardağı faaliyete geçmişti.
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.
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