Hayatın kıyısında yoğun bakımda

Cazen çocuk, bazen genç, bazen de yaşlı hastaların en zor anlarına şahit olan yoğun bakım çalışanları, hem beden hem de beyin yorgunluğunu en fazla hisseden meslek grupları arasında yer alıyor. Dikkatsizlik ve hatayı kabul etmeyen yerler arasında belki de ilk sıralarda yer alan yoğun bakımlarda personel, mesailerine 24 saat çalışacaklarını bilerek başlıyor. Bazen dinlenme ya da yemek molası için ayıracak zaman dahi bulamayan yoğun bakım çalışanları zihinlerini, hastalara gösterdikleri şefkat sayesinde dinç tutabiliyor.

“Hasta ve hasta yakını kadar çaresiz değiliz.” mantığıyla işlerine bağlanan yoğun bakım ekipleri, hastalara çare olabilecek el olduklarını asla unutmuyor.

KOLAY SÜREÇLER DEĞİL

Biruni Üniversitesi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Suna Koç çalışma hayatının son 10 yılını yoğun bakımda geçirdiğini söyledi. Yoğun bakımı, “Çoğu zaman yaşamın kıyısına gelmiş insanların bulunduğu alan” olarak tanımlayan Koç, “yaptığımız işin zorluğu yanında bir de hasta yakınlarıyla olan ilişkilerimiz var. Bu da bizim için hiç kolay olmayan süreçler” ifadelerini kullandı. Koç, mesleğini sevdiğini anlatarak “Burada bazen ölümün kıyısında, hayatını kaybetmek üzere olan hastalara bir şeyler yaptığımızda bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

TABİ Kİ ETKİLENİYORUZ

Dr. Suna Koç, ailesinin de çalışma temposuna alıştığını dile getirerek, “Burada yaşadıklarımızı bir şekilde burada bırakıp gitmek zorundayız, insanız sonuçta mutlaka etkileniyoruz. Genç hastalar olunca, yapacak bir şey olmayan hastalar olunca bundan mutlaka olumsuz etkileniyoruz ama bunu çevremize yansıtmamaya çalışıyorum “ diye konuştu.