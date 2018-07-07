Hayatın kıyısında yoğun bakımda
İnce bir çizgi üzerinde hayat kurtarmak için insanüstü çaba sarf eden yoğun bakım çalışanları, en zorlu mesleklerden birini icra ediyor. Yoğun bakımın fedakar çalışanları “Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zor bir mesleğimiz var” diyor.
Cazen çocuk, bazen genç, bazen de yaşlı hastaların en zor anlarına şahit olan yoğun bakım çalışanları, hem beden hem de beyin yorgunluğunu en fazla hisseden meslek grupları arasında yer alıyor. Dikkatsizlik ve hatayı kabul etmeyen yerler arasında belki de ilk sıralarda yer alan yoğun bakımlarda personel, mesailerine 24 saat çalışacaklarını bilerek başlıyor. Bazen dinlenme ya da yemek molası için ayıracak zaman dahi bulamayan yoğun bakım çalışanları zihinlerini, hastalara gösterdikleri şefkat sayesinde dinç tutabiliyor.
“Hasta ve hasta yakını kadar çaresiz değiliz.” mantığıyla işlerine bağlanan yoğun bakım ekipleri, hastalara çare olabilecek el olduklarını asla unutmuyor.
KOLAY SÜREÇLER DEĞİL
Biruni Üniversitesi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Suna Koç çalışma hayatının son 10 yılını yoğun bakımda geçirdiğini söyledi. Yoğun bakımı, “Çoğu zaman yaşamın kıyısına gelmiş insanların bulunduğu alan” olarak tanımlayan Koç, “yaptığımız işin zorluğu yanında bir de hasta yakınlarıyla olan ilişkilerimiz var. Bu da bizim için hiç kolay olmayan süreçler” ifadelerini kullandı. Koç, mesleğini sevdiğini anlatarak “Burada bazen ölümün kıyısında, hayatını kaybetmek üzere olan hastalara bir şeyler yaptığımızda bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.
TABİ Kİ ETKİLENİYORUZ
Dr. Suna Koç, ailesinin de çalışma temposuna alıştığını dile getirerek, “Burada yaşadıklarımızı bir şekilde burada bırakıp gitmek zorundayız, insanız sonuçta mutlaka etkileniyoruz. Genç hastalar olunca, yapacak bir şey olmayan hastalar olunca bundan mutlaka olumsuz etkileniyoruz ama bunu çevremize yansıtmamaya çalışıyorum “ diye konuştu.
Bu meslek için güç lazım
“Bu meslek sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Ama sevmek de yetmiyor. Gerçekten ‘Ruhen bunu kaldırabilecek miyiz?’ diye düşünmemiz lazım” diyen reanimasyon uzmanı Suna Koç, yoğun bakımda için ruhen ve bedenen güçlü bir yapıya sahip olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.