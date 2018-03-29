Hayatın Yeni Rengi Permolit’ten Yeni Ürün Serisi “Permomax”

Canlı ve zengin renk seçenekleriyle kullanıcılarına maksimum performans sunan Permolit Boya, ileri teknoloji ile üretilen 300’ ün üzerindeki ürün çeşitliliğine Permomax serisini de dahil etti.

“Yeni Bir Hayat ” mottosuyla özel ürünler geliştiren Permolit Boya; tavan, astar, dış cephe ve iç cephe için geliştirdiği ürünleri Permomax markası ile tüketicilerin beğenisine sundu.

Yeni ürün serisi ile tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Permolit Boya, Permomax serisinin üstün özellikleri ile kaliteli ve sağlıklı yüzeyler elde edilmesini sağlıyor.

YENİ METAL AMBALAJINDA SU BAZLI PERMOMAX İLE TANIŞIN

İç cephelere kazandırdığı şık görünümü, leke tutmayan, nefes alan yüzeyleri ile Permomax; ultra silikon teknolojisi ile de güçlendirildi. Permomax İç Cephe Boyaları; tam silinebilir oluşu, dekoratif özelliği, küf ve mantar oluşumunu önleyen içeriği ile uygulama alanlarını zor kirlenen, kolay temizlenen canlı yüzeylere dönüştürüyor.

DIŞ CEPHEDE GÜÇLÜ KORUMA

Dış cephe ürünleriyle sektörde trend oluşturan Permolit Boya, Permomax’la tüketicilerin vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Her türlü hava koşullarına dayanıklı Permomax Dış Cephe Boyası, uygulama kolaylığı ile işçilikten tasarruf sağlıyor. Yıpratıcı etkilerden uzun yıllar koruyan formülüyle dış cephelerde canlı ve kalıcı renkler sağlıyor.

Ultra silikon teknolojisi ile üretilen Permomax Dış Cephe boyası dış yüzeylerdeki nemi dışarı atarak kabarma ve çatlamaları önlüyor. Dış cephede boyanın tutunacağı sağlam yüzeyler oluşturan Permomax Dış Cephe Astarı da dolgulu içeriği ile son kat boyada performans ve metraj artışı sağlayarak renk dalgalanmalarını ve solmalarını önlüyor.

ANTİBAKTERİYEL TAVAN BOYASI İLE SAĞLIKLI BEYAZLIK

Türkiye’nin ilk tavan boyası üreticisi Permolit Boya, Permomax Antibakteriyel Tavan Boyası ile evlere sağlıklı bir beyazlık getiriyor. Extra mat özelliği ile yüzey hatlarını göstermeyen Permomax, yüksek örtücülüğü ile çatlama, kabarma ve dökülme yapmıyor. Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, son kat, tam mat, küf önleyici Permomax Antibakteriyel Tavan Boyası ayrıca, dekoratif özelliği ile yaşam alanlarına şık bir görünüm sağlıyor.