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'Hayır bloku' planını tutturamayan CHP'nin hedefi HDP ile ittifak

Anayasa değişikliği referandumunun ardından, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'hayır' bloku oluşturma çabasına giren CHP, 2019'da yapılacak yerel seçimler için de 'hayır' oylarının peşine düştü.

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Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi gerekse de yerel seçimler için stratejisini 'hayır' oylarının yüksek çıktığı büyükşehirler üzerine oturtan CHP, yerel seçimlerde 'hayır' oylarının yüksek çıktığı 6 büyükşehir ile Güneydoğu ve Doğu'daki oylar için özel çalışma yürütüyor. Hayır bloku hedefi tutmayan CHP, bugüne kadar ki seçimlerde 'sıfır' çektiği bölgede HDP ile ittifaka sıcak bakıyor. CHP'li belediyelerin performansını ölçen parti yönetimi, 2019 seçimlerinde 'başarılı' belediye başkanlarıyla yoluna devam edecek. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi belirleyecek. CHP yönetimi, seçim stratejisini anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oylarının yüksek çıktığı büyükşehirlerle, gerek yerel gerekse de genel seçimlerde 'sıfır' çektiği Güneydoğu ve Doğu'daki oylar üzerine kuruyor. CHP, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa ve Antalya olmak üzere 6 büyükşehirde de seçimi kazanmanın hesabını yapıyor.
 
EN BÜYÜK ENDİŞE, AKŞENER'İN PARTİSİ...
 
Anayasa değişikliği referandumunun ardından 'hayır' bloğu çalışması başlatan CHP'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'hayır' bileşenleriyle birlikte hareket etme planı tutmazken, parti yönetimi umudunu HDP ile ittifaka bağladı. CHP yönetimi, hem yerel seçimler hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ittifak planı yapıyor. CHP yönetiminin en büyük endişesini ise Meral Akşener'in kuracağı partinin CHP oylarını aşağı çekme olasılığı oluşturuyor.

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