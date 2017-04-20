'Hayır'cılar pişman! Bugün seçim olsa 'Evet” %58
Referandum sonrası yapılan ilk ankette vatandaşlara 'Bu sonucu referandumdan önce bilseydiniz oy tercihiniz ne olurdu diye soruldu, sonuçlar 'Evet'in %58 çıkacağını gösterdi.
Referandum sonrası yapılan ilk anket yayınlandı.
Vatandaşlara "Bu sonucu referandumdan önce bilseydiniz oy tercihiniz ne olurdu" diye soruldu.
Sonuçlar, "Hayır"cıların bir kısmının pişman olduğunu, tercihi "Evet" olanların bugün yaklaşık %58 olduğunu gösterdi.
Aynı araştırma grubu 1 Kasım'daki oy tercihlerine göre partilerin "Evet" ve "Hayır" eğilimini belirledi. Buna göre %90 oy oranıyla en yüksek "Evet", 1 Kasım'da AK Parti'ye oy verenler arasından gelirken, en düşük "Evet" ise %5 ile 1 Kasım seçimlerinde CHP'ye oy verenler arasından geldi.
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