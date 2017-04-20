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'Hayır'cılar pişman! Bugün seçim olsa 'Evet” %58

Referandum sonrası yapılan ilk ankette vatandaşlara 'Bu sonucu referandumdan önce bilseydiniz oy tercihiniz ne olurdu diye soruldu, sonuçlar 'Evet'in %58 çıkacağını gösterdi.

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Referandum sonrası yapılan ilk anket yayınlandı.

Vatandaşlara "Bu sonucu referandumdan önce bilseydiniz oy tercihiniz ne olurdu" diye soruldu.

Sonuçlar, "Hayır"cıların bir kısmının pişman olduğunu, tercihi "Evet" olanların bugün yaklaşık %58 olduğunu gösterdi.

Aynı araştırma grubu 1 Kasım'daki oy tercihlerine göre partilerin "Evet" ve "Hayır" eğilimini belirledi. Buna göre %90 oy oranıyla en yüksek "Evet", 1 Kasım'da AK Parti'ye oy verenler arasından gelirken, en düşük "Evet" ise %5 ile 1 Kasım seçimlerinde CHP'ye oy verenler arasından geldi.

 

 

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