Hayvan barınağı değil mezarlık!

Sokaklardan toplanan ve adeta ölüme terk edilen hayvanların durumu hayvanseverler tarafından görüntülendi. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yanında yıllar önce yapılan Kars Belediyesi’ne ait hayvan barınağı, kaderine tert edilmiş durumda. Veteriner hekim ve bazı çalışanlarının olmasına rağmen barınak pislik içinde. Barınaktaki bu durumu düzeltmek için yıllarca mücadele ettiklerini, ancak belediyenin ilgilenmemesi nedeniyle çaresizlik içinde kaldıklarını söyleyen Karslı hayvanseverler, yetkilelere çağrı yaptı. Uğradığı saldırı nedeniyle başı kopan köpekten ameliyat masasında ölen yavru köpeklere kadar, her şeyi kaydeden Berivan Buğan, buranın hayvan barınağından çok ölüm kampını andırdığını belirtti Hayvan barınağının ruhsatı olmadığını ve arsasının da hacizli olduğunu iddia eden Berivan Buğan, bu nedenle barınağa hiçbir yardım yapamadıklarını belirtti. 2017 yılından beri barınağı düzeltmek için çalıştıklarını kaydeden Buğan, “Kars Veteriner Fakültesi’ndeki öğretim üyelerinin yardımları ile burada bazı ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Hayvanlar açlıktan birbirlerini yemeye başladı. Birçoğu hastalık taşıyor. Barınağın içinde oluşan gölcüklere çişlerini yapıyor ve bu suyu içiyor Bunu önlemek için buraya kum ve çakıl döktük. Yeri hacizliği olduğu için kalıcı bir şey yapamıyoruz. Bu hayvanları kurtarmamız gerek” dedi.

Belediye: Hırçınlar bakımları zor

Hayvan barınağında yaşanan olaylarla ilgili olarak Kars Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise, “Yerin ruhsatının olmadığı ve hacizli olduğu iddiaları doğru değil. Burada 500’ün üzerinde sokak köpeği bulunuyor. Bunların birçoğu hırçın olduğu için bakımları çok zor. İhalesi tamamlandı. modern bir klink kurulması için pazartesi günü çalışmaları başlatıyoruz” denildi.