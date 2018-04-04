Hayvan haklarını ihlal edenlere 2 milyon 246 bin lira ceza verildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğunu anımsattı.

Hayvanların korunması ve güvence altına alınması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Eroğlu, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayalı hazırlanan yönetmelikler kapsamında gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 19'uncu maddesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi için Bakanlığın yerel yönetimlere mali destek sağlayabileceği hükmünün bulunduğuna işaret eden Eroğlu, kontrolsüz olarak çoğalan sokak hayvanlarının kontrol altına alınması ve "zoonoz" hastalıklarla mücadele edilmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde rehabilite edilen sahipsiz hayvanların işaretlenmesi amacıyla geçen yıl 1 milyon lira tutarında 232 bin 750 mikroçip ve kulak küpesi, 10 mikroçip okuyucu ve 220 kulak küpesi pensi ücretsiz dağıttık. Bakanlığımızca 2017 yılında hayvan bakımevi yapımı maksadıyla 23 yerel yönetime 7 milyon 857 bin 600 lira katkı sunduk. 2017 yılında sahipsiz hayvanların barınması maksadıyla 500 bin lira tutarında yaklaşık bin adet kedi evi ve köpek kulübesi yaptırarak dağıtımını sağladık. Yine 2017 yılı Mayıs-Kasım ayları arasında yerel yönetimlere, toplam 41 bin 644 sahipsiz hayvanın kısırlaştırılması amacıyla 2 milyon 142 bin 400 lira mali destek sağladık. Bu çerçevede 2017 yılında yerel yönetimler tarafından 61 bin 420 sahipsiz sokak hayvanı işaretlendi ve 15 bin 482'si sahiplendirildi."

Bu yıl 12 milyon 185 bin lira ödenek ayrıldı

Sahipsiz sokak hayvanları için bu yıl yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgi veren Eroğlu, "Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi kapsamında 2018 yılında 12 milyon 185 bin lira ödenek ayırdık. Ayrıca mevzuatlar doğrultusunda sahipsiz sokak hayvanlarını kısırlaştırarak mikroçip ve kulak küpesi ile işaretleyen ve Hayvanları Koruma Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıt yapan yerel yönetimlere hayvan başı 65 lira destek vereceğiz. Ayrıca 2017 yılında hayvan hakları ihlali kapsamında 493 kişiye 2 milyon 246 bin lira idari para cezası uyguladık." açıklamasını yaptı.

Hayvan haklarına yönelik ihlallere karşı daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek amacıyla

"hayvanhaklari@ormansu.gov.tr" elektronik posta adresi oluşturulduğunu hatırlatan Eroğlu, "Bizler Bakanlık olarak yabani ya da evcil ayrımı yapmaksızın bütün hayvanların yaşama haklarının korunması için çalışmaktayız. Gayemiz el ele vererek hayvanların hayat hakkına destek vermek ve sürdürülebilir bir çevre ve geleceği hep birlikte tesis edebilmektir. Bu vesileyle 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nün hayvan refahı açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.