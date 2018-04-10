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Hayvanlara eziyete hapis cezası düzenlemesi

Hükümet hayvanlara işkence ve eziyet edenlere hapis cezası verilmesini öngören düzenleme yapıyor.

  • DHA
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bakanlar Kurulu toplantısında düzenlemenin detaylarını anlattı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada hayvanlara eziyete hapis cezası getirileceğini açıkladı.

Bozdağ düzenlemeye ilişkin, "Hayvanları Koruma Kanunu ve bu konularla ilgili de bu tasarı içerisinde önemli düzenlemeler yer almaktadır. Bunlardan sadece bir tanesini paylaşmak istiyorum. Sahipli veya sahipsiz hayvanları öldürmek, işkence veya eziyet etmek bugüne kadar idari para cezasını gerektiriyor idi. Bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra suç olarak tanımlanacak ve hapis cezası uygulamasına geçilecektir. Bu da son derece önemli bir değişikliktir" dedi.

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