Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hazine var diyerek jandarmayı kandırmaya çalıştılar

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde 2 şahıs kaçak kazı yapmak için jandarma ekiplerini kandırmaya çalıştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Ş.A. isimli şahıs jandarma ekiplerine müracaat ederek Kurudere mevkiinde kaçak kazı yapıldığını kendisinin Ankara’dan görevlendirildiğini söyledi.

HAZİNE VAR DEDİ PAY İSTEDİ

Ş.A. devletin envanterine kayıtlı hazine olduğunu ve kendisinin Kurudere mevkiinde bulunan mağaraya su altı dalışı yaparak kazı yaptığını söyledi. Ş.A. mağara içerisinde 12-24 kg altın ve devlet envanterine kayıtlı çok gizli eşyalar olduğunu ve ele geçecek hazineden kendisine pay verilmesini istedi.

GERÇEK OLMADIĞINI İTİRAF ETTİ

Ş.A. yapılan sorguda bahsetmiş olduğu konuların hiç birinin gerçek olmadığını, Kurudere mevkiini başka defineciler tarafından engellemek için M.İ. isimli şahıs tarafından para karşılığında tutulduğunu ve talimatlar aldığını söyledi.

M.İ.’nin bu talimatları Özel Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı M.G. olarak tanıtan (N.G.) isimli şahıstan aldığını bildirdi. General M.G. olarak kendini tanıtan kişi Kıyıköy J.Krk Komutanın telefonunu arayarak “gözaltına aldığınız şahsı derhal salıverin, kozmik oda bilgilerine göre mağarada envanterde hayıtlı hazine ve dokümanlar olduğu” tarzında sözler söyledi.

Şüpheli Ş.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Şüpheli M.İ. ve N.G. ’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Babam gibi kahraman olacağım'

'Babam gibi kahraman olacağım'

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA