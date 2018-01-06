Hazinedar havuz vermiş iki villa kapmış

Beşiktaş Belediye Başkanlığı’nda önceki gün hakkındaki yolsuzluk ve FETÖ üyeliği nedeniyle alınan Murat Hazinedar rüşvete doymamış! Yolsuzluk raporu uzayıp giden Hazinedar ve Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi’nin kirli çamaşırları ortaya döküldü AKŞAM’ın ulaştığı İçişleri Bakanlığı raporundaki rüşvet çarkı dudak uçuklattı.

Park alanına tesis

Ortaköy’de Gülman İnşaat’ın yaptığı ‘Nest Konakları’nın imar planında park alanı olarak görülen alana yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahası gibi tesisler inşa edildiği belirtildi. Raporda Beşiktaş Belediyesi’nin bu tesislerin inşaasına göz yumduğu karşılığında da Hazinedar ve Sipahi’nin aynı firmanın sahibi olduğu Bodrum Doğalkaya Evlerinden 15 milyonluk 2 villa aldıkları vurgulandı.

‘Gölge başkan’ Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi ve Hazinedar rüşvet çarkı içinde yollarda sözde adalet aradılar.

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Hazinedar ve Sipahi Ortaköy’deki yer alan bu projede park alanına sosyal tesis izni verdi!

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Bu izne karşılık aynı inşaat firmasının yaptığı Bodrum’daki bu projeden 2 villa aldılar!

Yolsuzluğa cevap yok! derdi ‘erken seçim’

Sümenaltı ettiği yolsuzluk raporu belediye başkanını yiyince Kılıçdaroğlu desteğe koştu. Suçlamalara cevap veremedi, seri yenilgilerini unutup yine ‘seçime gidelim’ çağrısı yaptı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasından sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da hakkındaki soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu tıpkı Ataşehir’de olduğu gibi hemen kalkan olduğu Beşiktaş Belediyesi’ne de desteğe koştu.

‘İSTANBUL’U ALACAĞIZ’

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde mazisindeki siyasi yenilgileri unutup yine seçim çağrısı yaptı. CHP lideri, “Türkiye’nin dünya kadar derdi var, belediyelerimizle uğraşıyorlar. Buradan sesleniyorum. 14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul’u alacağız. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atar. Feriştahınız gelse geri adım atmam. Cesaret ediyorsanız yerel seçimleri bir an önce yapalım. Anayasayı değiştirelim. Göreceksin herkes boyunun ölçüsünü alacak” dedi.

Kılıçdaroğlu: Bir kuruş FETÖ’ye para aktarıldıysa önce ben görevden alırım!

Genel merkezin gölge başkana gücü yetmedi

Görevden alınan meclis üyesi Sipahi’nin gelir gelmez eski başkanın makam odasına yerleştiği, rant çarkını buradan yönettiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı Murat Hazinedar ve ekibi belediyeyi tamamen rant üzerine yapılandırmış. Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi göreve gelir gelmez bir önceki belediye başkanı İsmail Ünal’ın dördüncü katta bulunan makam odasına yerleşti. Başkan Hazinedar ise Sipahi’nin odasının neredeyse yarısı kadar olan 5. kattaki bir odaya yerleşti. Ruhsat ve denetim ile emlak istimlak gibi müdürlükler Sipahi’ye bağlandı. Beltaş’ı finans etme görevi yine Sipahi’ye teslim edildi. Sipahi’nin yaptıkları ayyuka çıkınca CHP’liler şikayette bulundu. Ruhsat, iskan almak isteyen herkesten rüşvet alan Sipahi’nin Kılıçdaroğlu istifasını istedi. Sipahi partiden istifa etti, belediyeyi bırakmadı.

4. kattan rüşvet çarkı

Bağımsız üye olarak Beşiktaş’ı dördüncü kattan yönetmeye devam eden Sipahi, ruhsat için gelen bir kişi rüşvet vermeyi reddedince bir de dayak yedi!

Nerede rant orada Sipahi

Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in yolları önce Mustafa Sarıgül’le kesişti. TDH’de görev yaptığı Murat Hazinedar, Çetin Kırışgil, Tekin Özmen ve Ali Bağdatlı’yı Beşiktaş’a yönlendirdi. Yine Sarıgül’ün TDH’de as takımında olan Onur Kumbaracıbaşı ve Sipahi’ye örgütün karşı çıkması için son dakikaya kadar beklendi. Dönemin Beşiktaş CHP İlçe Başkanı Uğur Gedik, listede tahrifat yaparak Sipahi ve Kumbaracıbaşı’yı son dakika yazdı, CHP itiraz bile edemedi. Sarıgül’ün adamları böylece Beşiktaş’ta önemli yerlere yükseldi.

Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar

Murat Hazinedar’ın görevden alınması CHP Milletvekillerinin takındığı tavırları da gündeme getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Hazinedar hakkında yolsuzluk soruşturması açılması için PM üyelerinden imza toplayan hatta ‘Bıçak kemiğe dayandı. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demekten bıktım’ diye twitler atan Aykut Erdoğdu ‘Faşizme boyun eğmeyeceğiz, sandıkta aldığımızı masada teslim etmeyeceğiz” diye mesaj paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da sahibi olduğu Gerçek Gündem’in sitesinden Hazinedar’ı yerden yere vurdu. Aynı Yarkadaş, dün Hazinedar’a destek pozları verdi.

Sipahi’den tehdit: Tadilat yaparsanız başınıza yıkarım

Sipahi’nin ruhsat verdiği Ortaköy Nest Konakları’ndaki her işletme için rüşvet istediği, vermeyenleri de nasıl tehdit ettiği Bakanlık raporuna şöyle yansıdı: Cafe, restoran olarak işletilmek üzere kiralanan yerle ilgili olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak ve tadilat yapmak için Hüseyin Avni Sipahi’nin para istediği, paranın verilmeyeceğinin söylenmesi üzerine en ufak bir tadilata başlanırsa oranın başına yıkılacağını söylediği belirlendi.

Sipahi’nin maaşlı adamı!

AKŞAM’ın iki gün boyunca gündeme getirdiği yolsuzluk dosyasıyla ilgili açıklama yapan Hazinedar, Beşiktaş’ta bir çetenin kendisine kumpas kurduğunu açıklamıştı. Hazinedar’a göre Mehmet Sait Nazır, İstanbul ve Ordu’daki savcılıklara giderek Hazinedar’a kumpas kurulduğunu itiraf etti. Nazır, Sipahi’nin maaşlı adamı çıktı.

Kendine özel kartı bastırmış

Başkan Yardımcısı olmamasına rağmen kendisine ‘Başkan Yardımcısı’ kartı basan Kırışgil’in CHP’li meclis üyelerine rüşvet aldıklarını itiraf etmiş, AKŞAM, bu skandalı manşetine taşımıştı. Kırışgil, CHP’li iki meclis üyesine araç kiralama işini kazanan firmadan her ay 100 bin lirayı Hazinedar’a taşıdığı için ismi belediyede ‘Çantacı’ya çıktı.