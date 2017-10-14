Hazro'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hani ilçe kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe üzerine darbe indirilirken, teröre bir darbe de polisten geldi. Polis ekipleri Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde belirlenen bir noktaya yaptıkları operasyonda terör örgütüne ait olduğu belirtilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.